Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
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Abdülhamit Gül, Dünya

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor," ifadelerini kullandı

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanı Gül cezaevlerinde rastlanan yeni tip koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.

Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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