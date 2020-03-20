Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor," ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Gül cezaevlerinde rastlanan yeni tip koronavirüs vakası olmadığını açıkladı. Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com