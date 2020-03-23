Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı.
23.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:26
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. (1)
Kaynak: AA