Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır."
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.
23.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:04
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır."
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Kaynak: AA