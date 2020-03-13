Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Dünya

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri de içeren acil eylem planını açıkladı.

13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:47
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri de içeren acil eylem planını açıkladı.


Bakan Gül, "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor. Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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