Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır
Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.
23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:46
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.
Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan bakan, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com