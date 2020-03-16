Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve... Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır.

Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır." Kaynak: AA