Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve...
Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır.
16.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:20
Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır."
Kaynak: AA