Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı

Son dakika haber: ADALET Bakanlığı, 81 ilde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlattı.

ADALET Bakanlığı, 81 ilde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlattı. Ankara'da düzenlenen törenden konuşan Adalet Bakanı Abdulhait Gül, "Hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği kütüphaneleri cezaevlerine kazandırmış olacağız" dedi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kitap bağış kampanyası törenlerinin Ankara ayağına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Ankara Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da yer aldı.

Bakan Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekim 2019 tarihinde bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, bu protokolle birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların şehir ve halk kütüphanelerinden istifade etmeye başladığını söyledi. Bakan Gül, salgında ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitabın cezaevinden talep edilip, okunarak tekrar kütüphaneye bırakıldığını kaydetti. Gül, şöyle konuştu: "Bu ve benzeri çalışmalar ile 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde de Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimizde vardı. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasına destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde, başsavcılıklarımız ve cezaevleri yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Böylece hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği kütüphaneleri cezaevlerine kazandırmış olacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Gül, ceza ve tevkif evlerine kurulacak kütüphaneler için kitap bağışında bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan