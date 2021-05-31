Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADALET Bakanlığı, 81 ilde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlattı.

ADALET Bakanlığı, 81 ilde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlattı. Ankara'da düzenlenen törenden konuşan Adalet Bakanı Abdulhait Gül, "Hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği kütüphaneleri cezaevlerine kazandırmış olacağız" dedi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kitap bağış kampanyası törenlerinin Ankara ayağına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Ankara Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da yer aldı.

Bakan Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekim 2019 tarihinde bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, bu protokolle birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların şehir ve halk kütüphanelerinden istifade etmeye başladığını söyledi. Bakan Gül, salgında ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitabın cezaevinden talep edilip, okunarak tekrar kütüphaneye bırakıldığını kaydetti. Gül, şöyle konuştu: "Bu ve benzeri çalışmalar ile 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde de Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimizde vardı. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasına destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde, başsavcılıklarımız ve cezaevleri yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Böylece hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği kütüphaneleri cezaevlerine kazandırmış olacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Gül, ceza ve tevkif evlerine kurulacak kütüphaneler için kitap bağışında bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

- L
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bakan Gül, ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:09:50. #1.15#

title