Adalet Bakanı Gül, Ceren Damar Şenel cinayeti davası kararını değerlendirdi Açıklaması

21.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:06

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından Ceren Damar Şenel cinayeti davası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?" sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir."

Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA