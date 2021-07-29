Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.