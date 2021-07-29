Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi
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Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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