Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi
Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay