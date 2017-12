Adalet Bakanı Gül Bursa'da Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti hükümetlerinin, Bursa'da her alanda çok büyük yatırımları var. Adliye hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha etkin yararlanması için çok güçlü yatırımlar yapıldı. Bunları yakinen takip ediyoruz." dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, ulu şehir Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa'nın bölgenin bir adliye merkezi olduğunu vurgulayan Gül, "Bursa merkez ve civarındaki bağlı 5 adliyemizle ilgili istişareler ve değerlendirmeler yapıldı. Adliye teşkilatımızın ihtiyaçları, yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili Bursa merkez şehir olarak bu çalışmaların odağında oldu." diye konuştu.



Gül, bu çalışmaların bir bölümüne katılmak için kente geldiğini belirterek, "AK Parti hükümetlerinin, Bursa'da her alanda çok büyük yatırımları var. Adliye hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha etkin yararlanması için çok güçlü yatırımlar yapıldı. Bunları yakinen takip ediyoruz. Başsavcımız bizzat ilgileniyor. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği veriyor. Tüm hakim ve savcılarımız, Bursalı hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



"Hükümet olarak Bursa'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"



Bu vesileyle yakın zamanda bayrağı teslim alan Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediğini aktaran Gül, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Aktaş ile çalıştığını hatırlattı.



Aktaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:



"Daha önceki hizmetlerinde teşkilatımıza, Bursa'ya çok güzel hizmetler yapan ve her türlü başarısıyla da hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın büyük takdirini toplayan bir arkadaşımız. İnşallah Bursa gibi ulu şehirde, tarih kokan yeşil Bursa'ya daha güzel hizmetler yapmaya vesile olacaktır. Bizler de hükümet olarak Bursa'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim, merkezi hükümet el birliğiyle Bursa'yı daha güzel hale getireceğiz. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bursa'ya ve Bursalı vatandaşlara daha güzel hizmetler yapacağına inancım tamdır. Allah utandırmasın."



"Bölge Adliye Mahkemeleri oluşturuldu"



Aktaş da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Gül'e teşekkür etti.



Bursa'da üç gündür adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli toplantılar yapıldığını ifade eden Aktaş, "Sayın bakanımızı da bu toplantıların bir kısmına katılmak üzere Bursa'da misafir ettik. Belediye Başkanlığı değişimiyle ilgili kendisi hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Bursa'da adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli yatırımlar yapıldığına ve çalışmalar gerçekleştirildiğine değinen Aktaş, "Bölge Adliye Mahkemeleri oluşturuldu. Şu anda binaları teşekkül ettiriliyor. Gelişmiş ülkelerin en önemli özellikleri, eğitim ve sağlıkta ileri gittikleri gibi adalet mekanizmasını da sağlıklı bir şekilde işletmeleriyle ön plana çıkıyor. Sayın bakanımız partimizde üst düzey görevler almış, çok önemli başarılara imza atmış ve en son görev aldığı Adalet Bakanlığı ile de inşallah bunu daha üst seviyeye çıkaracak çok değer verdiğimiz bir büyüğümüz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından çini tabak armağanı verilen Aktaş, Bakan Gül'e Osmanlı kılıcı takdim etti.



Ziyarete, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve büyükşehir belediye başkan yardımcıları katıldı.