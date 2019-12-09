Adalet Bakanı Gül: "Bu eylem planını katılımcı bir anlayışla sürdüreceğiz"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Kaynak: AA