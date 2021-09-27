Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir"

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşma yaptı. (1)