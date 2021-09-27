Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir' - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24.

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşma yaptı. (1)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (1)
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Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir' - Haberler
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