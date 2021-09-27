Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir"
Edinilen son dakika haberine göre 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24.
24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşma yaptı. (1)