Adalet Bakanı Gül, BTSO Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ara bulucuların toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptığını belirterek "Özellikle ticari uyuşmazlıklar, her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet vermekte. Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli." dedi.

Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin bu işin ruhuna uygun şekilde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hukukun, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözümleri de öngördüğünü belirten Gül, alternatif çözüm yollarıyla Türkiye'nin bu konuda dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları hukuk dünyasına kazandırdığını söyledi.

Uyuşmazlıkların dostane çözümler ve yöntemlerle çözülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"(Ara bulucuk) İhtiyari anlamda esas itibarıyla 2013'te başlayan bir sistem. Zorunlu dava şartı olarak 2018 yılında iş davalarında başladı. Ardından 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuk getirildi. 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak ara buluculuk sisteme kazandırılmış oldu. Rakamlara bakıldığında 2013'ten beri ihtiyari ara buluculukta bugüne kadar 609 bin dosyadan 598 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, yüzde 98. 2018'den itibaren zorunlu dava şartı olarak sisteme dahil olan iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 204 bin dosyanın müzakeresi tamamlanmış, bunların da 713 bini anlaşmayla sonuçlanmış, yüzde 59. Yani 100 davanın 59 davası ara buluculukla çözülmüş."

Gül, 2019 yılında başlattıkları ticari davalardaki ara buluculukta ise 346 bin dosyanın 183 bininin başarıyla sonuçlandığını dile getirerek "Tüketici uyuşmazlıklarında da 39 bin dosya anlaşmayla sonuçlanmış. Ara bulucularımız toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptı. Özellikle ticari uyuşmazlıklar, her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet vermekte. Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli. Bir an önce sorunun çözülmesi gerekiyor. İhtilaf rakamları da çok fazla. O yüzden ara buluculuk, ticari ihtilaflarda çok önemli bir çözüm noktası olmuştur. Tüm iş verenlerin, ticari tarafların, tüccarların, iş adamlarımızın bu ara buluculuk mekanizmasını etkin şekilde kullanmasından duyduğum memnuniyeti paylaşmak istedim." diye konuştu.

"Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer"

Türkiye'nin de taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'ne de değinen Gül, "53 ülke bunu imzaladı. Cumhurbaşkanımız bunu 22 Nisan'da yürürlüğe koydu. Böylece Bursa'daki bir iş adamımızın ABD'de yaptığı bir sözleşme ihtilafı ABD'de ya da Bursa'da ara buluculuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler hem de ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. 53 ülkede bu geçerli. Biz hukukun zorlaştırıcı, Demokles'in kılıcı gibi ticari hayatın üzerinde olmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer." ifadelerini kullandı.

Gül, idari sulh mekanizmasını ilerleyen dönemde devreye alacaklarını dile getirerek "Vatandaşın devletten alacağı var. Tazminat talebi var. Gerek adliyeye gerekse idare mahkemesine müracaat ediyor. Tıpkı ara buluculukta olduğu gibi devletin de vatandaşla bir masa etrafında oturmasıyla belki sorun çözülecek. 2 milyondan fazla böyle dava var. Bu davaların da bir masa etrafında konuşulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reformlar arasında da var. Önümüzdeki dönemde de bunun yasalaşarak yürürlüğe girmesi çok daha anlamlı olacak. Devlet ile vatandaş mahkemelik olmayacak. Vatandaş, yatırımcı, kim bir hakka ulaşmak istiyorsa daha kolay şekilde ulaşmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay da konuşma yaptı.

Açılışa, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.