Adalet Bakanı Gül: "Biz Sırtımızı Terör Örgütlerine Değil, Gaziantep'e Dayayan Bir Partiyiz" –
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül: "Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"GAZİANTEP (AA) – Adalet...
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül:
"Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"
GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Kaynak: AA