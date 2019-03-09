- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül:

"Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz"

GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaynak: AA