Adalet Bakanı Gül, Bayramlaşma Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Gül, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşan Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra cuma namazını Ulu Cami'de kılan Gül, Vali Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve milletvekilli adaylarıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Gül, başta Gaziantepliler olmak üzere tüm Türkiye'nin ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.