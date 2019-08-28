Adalet Bakanı Gül, Başbakan Tatar ile görüştü

28.08.2019 14:41

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Başbakan Tatar, Bakan Gül'ün KKTC'de bulunmasının kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirtti. Tatar, Türkiye ve KKTC arasında karşılıklı tecrübe ve birikim paylaşımının önemine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllardaki atılımları bizleri gururlandırmaktadır" dedi.



Adalet Bakanı Gül'e ziyaretlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.



"Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır. Hukuk denildiğinde Kıbrıs Türklerinin haklarını kimse göz ardı edemez"



Kabulde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki durumun giderek daha fazla önem arz etmeye başladığına dikkati çeken Tatar, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürüldüğünü ve KKTC'nin de bu çalışmalarda rolü olduğunu bildirdi. Tatar, "Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır. Hukuk denildiğinde Kıbrıs Türklerinin haklarını kimse göz ardı edemez. KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı sondaj ve ruhsatlandırma faaliyetleri uluslararası hukuk temelindedir" ifadelerini kullandı.



KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan haklarına değinen Tatar, gerek Doğu Akdeniz ve gerek diğer anlaşmalarda Kıbrıs Türklerinin hak, çıkar ve menfaatlerini Türkiye'nin desteğiyle koruyacaklarını belirtti. Tatar, Kapalı Maraş konusunda da Maraş'ın Gazimağusa'nın bir uzantısı olarak KKTC sınırları içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunan bir bölge olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:



"Uluslararası hukuk temelinde bakıldığında 45 yıl sonra arada bir anlaşma yokken buranın kapalı kalmasında hiçbir hayır yoktur. Orada mülk sahipleri vardır. Bütün belgeler, arşivler 1571'e kadar taranmıştır. Bu saatten sonra buranın açılması ve Vakıflar İdaresi başta olmak üzere eski hak sahiplerinin başvurmaları, bölgenin yerleşime açılması ve oranın tekrar hayata kazandırılmasını düşünüyoruz.



Bu büyük bir projedir. Hem turizme hem ekonomiye büyük katkısı olacaktır. Doğu Akdeniz'de de proaktif siyasete büyük katkısı olacak bir adım olarak görmekteyiz. Rum tarafı bize hiç sormadan tek taraflı anlaşmalar yaparken biz de oturup seyretmek durumunda değiliz."



"Güçlü bir Türkiye güçlü KKTC anlamına gelir"



Adalet Bakanı Gül, özellikle adli iş birliği noktasında diyaloglarını geliştirmek için KKTC'yi ziyaret ettiğini belirterek, kabulü için KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a teşekkürlerini iletti.



Güçlü bir Türkiye'nin güçlü KKTC anlamına geldiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin hem sahada hem de masada pozisyonunu daha güçlü şekilde aldığını dile getirdi. Bakan Gül, özellikle Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları koruduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu bizim egemenlik hakkımızdan kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk herkesi bağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti de sondaj çalışmalarını bu hukuk çerçevesinde yerine getirmektedir. Fatih, Yavuz, Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis



ile birlikte sismik aramalar ve sondaj çalışmaları devam edecektir.



Bu egemen bir devletin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkıdır. Maraş konusunda KKTC hükümetinin almış olduğu karar çok yerindedir, bizler de destekliyoruz çünkü Maraş KKTC toprağıdır. Bu konudaki her türlü uluslararası hukuktan hakların korunması, Kıbrıs Türk halkının lehine olan her türlü girişimin yanındayız." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA