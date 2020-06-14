Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı Açıklaması
14.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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