- Adalet Bakanı Gül, Bakü'de Türk şehitliklerini ziyaret etti

BAKÜ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" isimli konferansa katılmak üzere Bakü'ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Bakan Abdulhamit Gül, ilk önce Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Gül, Türk Şehitliği Anıtına çelenk koydu. Gül, saygı duruşunun ardından temsili kabirlere karanfil bıraktı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şehitlik ziyaretinden sonra Bakü'den ayrılmak üzere havalimanına doğru hareket etti.