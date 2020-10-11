Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız"
11.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:54
AK Parti Şahinbey ilçe kongresi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ilçe kongresine katıldı.
AK Parti Şahinbey ilçe kongresi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ilçe kongresine katıldı.(3)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç