Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız"
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Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız"

11.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:54

AK Parti Şahinbey ilçe kongresi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ilçe kongresine katıldı.

AK Parti Şahinbey ilçe kongresi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ilçe kongresine katıldı.(3)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."

Adalet Bakanı Gül: 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız'
Adalet Bakanı Gül: 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız'
Adalet Bakanı Gül: 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız'
Adalet Bakanı Gül: 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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