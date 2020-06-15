Adalet Bakanı Gül: "(Avukatlık Kanunu tartışmaları) Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3) Adalet Bakanı Gül: "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." Adalet Bakanı Gül: "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız." Kaynak: AA