Adalet Bakanı Gül: "(Avukatlık Kanunu tartışmaları) Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
15.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:13
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Adalet Bakanı Gül: "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur."
Adalet Bakanı Gül: "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız."
Kaynak: AA