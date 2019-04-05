Adalet Bakanı Gül: "Avukatları yargının kurucu unsuru olarak görüyorsak o zaman delil toplama hususunda da birtakım yetkileri vermemiz lazım. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz"

-"Duruşma saatlerinin rasyonel bir temelde disipline edilmesi üzerine çalışıyoruz"

SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü programında konuştu.

Kaynak: İHA