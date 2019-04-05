Adalet Bakanı Gül: "Avukatları Yargının Kurucu Unsuru Olarak Görüyorsak O Zaman Delil Toplama...

Adalet Bakanı Gül: "Avukatları Yargının Kurucu Unsuru Olarak Görüyorsak O Zaman Delil Toplama...

Adalet Bakanı Gül: "Avukatları yargının kurucu unsuru olarak görüyorsak o zaman delil toplama hususunda da birtakım yetkileri vermemiz lazım.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Avukatları yargının kurucu unsuru olarak görüyorsak o zaman delil toplama hususunda da birtakım yetkileri vermemiz lazım. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz"
-"Duruşma saatlerinin rasyonel bir temelde disipline edilmesi üzerine çalışıyoruz"

SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü programında konuştu.

Kaynak: İHA
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