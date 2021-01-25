Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti
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Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti

25.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:26

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) heyeti ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) heyeti ile görüştü.

Adalet Bakanlığındaki kabulde, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül de hazır bulundu.

Alınan bilgiye göre CPT Heyeti, İnfaz Kanunu'nda değişiklikleri içeren 7242 sayılı yasanın, ceza ve infaz kurumları üzerinde olumlu yansımalarının olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Pilot olarak uygulamaya başlanan görüntülü konuşma, sayım, doktora çıkma gibi taleplerin elektronik ortamda iletilerek personelle hükümlü temasını ortadan kaldıran uygulamayı da memnuniyetle karşıladıklarını bildiren heyet, bu uygulamanın Avrupa Konseyi ülkeleri için örnek olabileceğini ifade etti.

Ayrıca heyet, adalet hizmetlerinde hayata geçirilen reform çalışmalarının da olumlu bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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