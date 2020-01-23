Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması Kabulden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması
Kabulden görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti.