Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti
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Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması Kabulden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu...

23.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:57
Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti

Adalet Bakanı ile Parlamentosu Raportörü Nanho Sanches Amor'un tokalaşması

Kabulden görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül, AP Türkiye Raportörü Nanho Sanches Amor'u kabul etti
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