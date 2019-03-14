Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Bir Taraftan Demokrasiye, İnsan Haklarına Namütenahi Serenatlar...

Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Bir Taraftan Demokrasiye, İnsan Haklarına Namütenahi Serenatlar...

Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir."

Kaynak: AA
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