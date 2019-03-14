Adalet Bakanı Gül: "(Ap Raporu) Bir Taraftan Demokrasiye, İnsan Haklarına Namütenahi Serenatlar...
Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir.
Adalet Bakanı Gül: "(AP Raporu) Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir."
Kaynak: AA