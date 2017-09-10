Adalet Bakanı Gül: "Ak Parti Hükümetleri Türkiye'yi Suriye Olmaktan Kurtaran Bir Hükümet Olmuştur"
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "AK Parti hükümetleri Türkiye'yi Suriye olmaktan, ekonomisini krizlerinden kurtaran bir hükümet olmuştur.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "AK Parti hükümetleri Türkiye'yi Suriye olmaktan, ekonomisini krizlerinden kurtaran bir hükümet olmuştur. Eğer bugün Türkiye istikrar içinde yaşamını sürdürüyorsa hamdolsun bu hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın kararlı idaresi sayesindedir." dedi.
Gül, partisinin Araban ilçe teşkilatının kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre dönemlerinde Türkiye'de adeta bir demokrasi bayramı yaşandığını ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi.
Tabelası halk tarafından asılan bir partiye mensup olduklarını ve bunun için şükrettiğini aktaran Gül, AK Parti'nin Türkiye'nin son yıllarına her açıdan yön verdiğini ifade etti.
Hiç durmadan çalışacaklarını ve bunun sözünü ilk gün verdiklerini aktaran Gül, 2019 seçimleri için teşkilatların çalışmaya başladığını ve bu seçimden zaferle ayrılıp Türkiye'nin refah seviyesini yükseltmek için gayret edeceklerini dile getirdi.
Suriye'de yaşanan insanlık dramına yürekten kulan veren ülkenin sadece Türkiye olduğunu vurgulayan Gül, şu değerlendirmede bulundu:
"Yanı başımızda yaşanan bu acının hepimizin farkındayız ve bunu yaşıyoruz. Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Suriyeli kardeşlerimiz yine sığınacak liman olarak ülkemizi, kentimizi liman olarak gördüler. AK Parti hükümetleri Türkiye'yi Suriye olmaktan, ekonomisini krizlerinden kurtaran bir hükümet olmuştur. Eğer bugün Türkiye istikrar içinde yaşamını sürdürüyorsa hamdolsun bu hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın kararlı idaresi sayesindedir."
Gül, Türkiye'nin her açıdan yükseldiği dönemde birilerinin bu işe çomak sokmak ve nifak tohumları ekmek istediğini ancak 80 milyonun kenetlenmesi sonucu şer odakların emeline ulaşmadığını ve ulaşamayacağını aktardı.
Türkiye'de yaşayan herkesin aynı haklara sahip olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 80 milyonun birliğini bozmak isteyenler var. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ve Sünni'si ile bu topraklarda kardeşçe yaşadık kıyamete kadar da birlik içinde yaşamak için andımız var. Kimse bu birliği, beraberliği asla bozamayacak inşallah. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye'nin istikrarı kalıcı hale gelecektir. Ülkede birlik beraber kalıcı hale gelecektir. Daha güçlü bir Türkiye daha güçlü demokrasi ile Türkiye, Süper Lig'de dünyanın ilk on güçlü ekonomisi arasına girecektir inşallah. Ak Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi iç içe geçmiş durumda."
Kongreye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir, Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel de katıldı.