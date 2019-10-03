Adalet Bakanı Gül: "(AİHM) Türkiye, bu ortak hukukun parçası olmaya devam edecektir"

Adalet Bakanı Gül: "(AİHM) Türkiye, bu ortak hukukun parçası olmaya devam edecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek...

03.10.2019 11:49
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansında konuştu. (3)

Kaynak: AA
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