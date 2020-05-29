Adalet Bakanı Gül: "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna...
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Adalet Bakanı Gül: "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Gül:
29.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:05

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (2)

Adalet Bakanı Gül: "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek."

Adalet Bakanı Gül: "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek."

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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