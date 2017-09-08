Adalet Bakanı Gül, "Adli Yıl Açılış Programı"Na Katıldı (3) - İstanbul
- Haliç Kongre Merkezi "Adli Yıl Açılış Programı" Adalet Bakanı Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katıldı.
- Haliç Kongre Merkezi
"Adli Yıl Açılış Programı"
Adalet Bakanı Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katıldı.