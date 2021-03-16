Adalet Bakanı Gül, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı
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Adalet Bakanı Gül, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

16.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:01
Adalet Bakanı Gül, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'En zor koşullarda bile nazik, cesur, cömert, güzel, güçlü olunabileceğini gösteren insanlardan ilham almalıyız.' Rachel Corrie, bir vicdan anıtı... Saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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