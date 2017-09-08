Adalet Bakanı Gül: "(Abd'deki Davaya Zafer Çağlayan'ın Dahil Edildiği İddiaları) Bu İddialar...

Adalet Bakanı Gül: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır."