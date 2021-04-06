Adalet Bakanı Gül, AA'nın 101. yaşını kutladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemde uluslararası alanda yapılan yatırımlar ve kritik bölgelerdeki cesur adımlarla daha da güçlenen Anadolu Ajansının (AA), hızlı ve güvenilir bir haber kaynağı olarak Türkiye'nin gurur duyduğu markalarından biri olduğunu bildirdi.