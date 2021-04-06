Adalet Bakanı Gül, AA'nın 101. yaşını kutladı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, AA'nın 101. yaşını kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül, AA'nın 101. yaşını kutladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemde uluslararası alanda yapılan yatırımlar ve kritik bölgelerdeki cesur adımlarla daha da güçlenen Anadolu Ajansının (AA), hızlı ve güvenilir bir haber kaynağı olarak Türkiye'nin gurur duyduğu markalarından biri olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemde uluslararası alanda yapılan yatırımlar ve kritik bölgelerdeki cesur adımlarla daha da güçlenen Anadolu Ajansının (AA), hızlı ve güvenilir bir haber kaynağı olarak Türkiye'nin gurur duyduğu markalarından biri olduğunu bildirdi.

Bakan Gül, 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA'ya kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, Milli Mücadele döneminden bugüne Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı olan AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayan Gül şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bugün tarafsız haberciliği, zengin görselleri, içerik kalitesi ve farklı dillerde sunduğu hizmetlerle dünya çapında tercih edilen bir ajans haline gelmiştir.

Son dönemde uluslararası alanda yapılan yatırımlar ve kritik bölgelerde cesurca atılan adımlarla daha da güçlenen Anadolu Ajansı, hızlı ve güvenilir bir haber kaynağı olarak ülkemizin gurur duyduğu markalarından biri olmuştur. Anadolu Ajansının daha nice yıllar ülkemizin gür sesi olacağına inancım tamdır.

Bu duygularla Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünde bu başarı hikayesine katkı veren idarecilerinden teknik personeline bütün çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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