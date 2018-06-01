Adalet Bakanı Gül: "81 Milyon Kardeşlik İçinde Yaşamaya Devam Edecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, ay yıldızlı bayrağımızın altında diz çökmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'nin 81 milyon milletiyle birlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar yaşayacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Gül, Kamil Ocak Spor Salonu'nda, bekçi kadrosunda göreve başlayan emniyet mensuplarının yemin töreninde yaptığı konuşmada, bekçilerin, güvenin ve huzurun adresi olduğunu belirtti.

Bekçilerin geçmişin bir hatırası olduğunu anımsatan Bakan Gül, "Biz bekçilik uygulamasını tekrar hayat geçirdik. Gaziantep'te 350, Türkiye'de 7 bin 500 arkadaşımız göreve başlayacak. Bu yetmez, 36 bin mahalle bekçimiz göreve başlayacak." diye konuştu.

Gaziantep'teki hırsızlık, uyuşturucu gibi sorunların çözümünde bekçilerin de önemli görev alacağına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bekçiler önemli bir görev üstlenecekler. Bu mücadelede aktif rol oynayacaklar. Türkiye, istikrar adası olarak huzurunu koruyan ülkedir. 81 milyon el ele birlikte hayatını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz birliğimizi bozmak isteyen terör örgütleri PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye göz açtırmadan mücadele ediyor. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, ay yıldızlı bayrağımızın altında diz çökmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'nin 81 milyon milletiyle birlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar yaşayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu istikrar kalıcı olarak devam edecek. Terörle kararlı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hiçbir terör örgütü vatandaşlarımızı tehdit etmeyecek."

Gaziantep'e 1500 polis alınacağı müjdesini veren Abdulhamit Gül, "Güvenlik sorunlarımız çözülecek. Her şey polis, mahkeme, kanun değil. Her şeyin başı eğitim. Allah korkusu olan suça bulaşmaz. Bizler polisimizle, bekçimizle, savcı ve mahkemelerimizle suçla mücadele etmeye devam edeceğiz. En caydırıcı cezaları getirdik. Her şeyin başı insanın kalbinden, vicdanından geçiyor. Tüm bekçilerimize hayırlı olsun diyorum. Geceğimiz daha aydınlık, huzurlu olacak." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bekçilerin huzur getireceğine işaret ederek, vatandaşın güvenliğinin kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

Türk kültüründe bekçinin önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Polisten önce olayı bilmesi gereken bekçidir. Eskiden 'bekçi baba' denilirdi ama şimdi hepsi genç. Bu vazife aşkıyla Gaziantep'e huzur, güvenlik, esenlik katacaklardır. Hem bekçi kardeşlerime, hem Gaziantep'in güzel insanlarına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından döneminde dereceye giren bekçilere hediyeleri verildi.