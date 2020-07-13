Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
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Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
13.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:42

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir" dedi.

Bakan Gül,  Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan 4'ncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.Abdülhamit Gül, "Kalkışmanın asli failleri FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yoluna hızla ilerlemektedir. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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