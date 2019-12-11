: Adalet Bakanı Gül: "2020 yılında yeni bir insan hakları eylem planını hayata geçireceğiz"

11.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:32

TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir konuşma yaptı.(3)

Kaynak: AA

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