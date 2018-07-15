Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz Destanı Demokrasi Tarihimizde Bir Milattır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz destanı demokrasi tarihimizde bir milattır. Bu milat ile darbeler tarihi kapanmış ve daha demokratik bir Türkiye'nin önü açılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aziz Türk milletinin iki yıl önce 15 Temmuz'da darbe girişimine kahramanca direnerek unutulmaz bir demokrasi mücadelesi verdiğini belirten Gül, vatandaşların 15 Temmuz destanının şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılmasını sağladığını ifade etti. Aziz Türk milletinin aynen 1915 Çanakkale Savaşı'ndaki ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele ruhuyla hareket ettiğini, işgalcilerin vatanı asla teslim alamayacağını bütün dünya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gül, "15 Temmuz destanı demokrasi tarihimizde bir milattır. Bu milat ile darbeler tarihi kapanmış ve daha demokratik bir Türkiye'nin önü açılmıştır. Bu demokrasi mücadelesinde hiçbir zaman inancını yitirmeyen ve dimdik ayakta duran başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk yargısının bu alçakça girişime karşı büyük bir fedakarlık ve dirayet ortaya koyduğunu belirten Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Yasalar çerçevesinde elindeki bütün yetkileri kullanan savcı ve hakimlerimiz, onlarla birlikte çalışan adli personelimiz o gece adalet, hukuk, meşruiyet adına da destan yazmıştır. Daha sonraki süreçte de ülkemize bu büyük acıyı yaşatanların birçoğu yargılanmış ve hak ettikleri cezayı almıştır. Halen hukuk önünde hesap verenler ve bu suça ortak olanlar da hak ettikleri cezayı alacaklardır. Türk yargısı, gecikmeyen adalet düsturu ile kısa bir süre içerisinde 15 Temmuz davalarını sonuçlandıracak, kılı kırk yaran bir titizlikle hak edenlere hak ettikleri cezayı verecektir. O karanlık gecede tankların önüne korkusuzca dikilerek, ezanını, bayrağını, istiklalini, istikbalini muhafaza ederek bir demokrasi destanı yazan bütün vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz destanının bütün şehit kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz çok büyük ve övülmüş bir mertebeye kavuştular. Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça bu büyük fedakarlığı ve kahramanlığı sergileyen aziz şehitlerimizin isimleri de yaşayacaktır. Gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum." - ANKARA