Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin siyaset tarzının değişeceğini belirterek, "Kavgacı, kutuplaştırıcı ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak." dedi.

Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet" konferansında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokratik olduğunu ve milletin egemenliğini esas aldığını anlattı.

Partiler arasındaki ittifaklara değinen Gül, 15 Temmuz'da bütün milletin darbeye 'dur' dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz patronun millet olduğunu göstermiş oldu. Millet 'Yönetim bana aittir' dedi. Bu yaklaşımın sonucunda Yenikapı ruhu ortaya çıktı. O ruhla beraber siyasette de bir bütünleşme iradesi oluştu. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye yönelik ortak duruşu olanlar birtakım farklılıkları kenara bırakarak bir araya geldi. Bizim yapmış olduğumuz kanun değişikliği esas ittifakı yasaklayan hükümleri ortadan kaldırıyor. İttifaka yasal düzenleme getiren bir zemin oluşturuyor. Onun dışında seçim sisteminde bir değişiklik yok. İkinci düzenleme seçim güvenliğine ilişkindir. Buradaki temel yaklaşımımız da gizli oy ilkesini tam anlamıyla hayata geçirmektir. Amacımız demokratik katılımın daha da artmasını sağlamaktır. "

Gül, seçim güvenliğine dikkati çekerek, tüm sandıkların siyasi partiler ve hakim gözetiminde olacağını, seçmene şahsen ihbarda bulunma imkanı getirdiklerini ve kolluk kuvvetlerinin gelen ihbarlar üzerine işlem yapabileceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulunun filigramı olan ve ilçe seçim kurulunun mührü bulunan ancak sandık kurulunun ihmali nedeniyle sandık mührü basılmayan oy pusularının geçerli olacağını aktaran Gül, sandık kurulunun ihmalini, Türkiye'ye yüklememek için böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütünleştiricidir"

Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye en önemli faydalarından birinin kuşatıcı, bütünleştirici bir özellik taşıması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin siyaset tarzı değişecek. Kavgacı, kutuplaştırıcı ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak. 2019 seçimleri için bakıyorsunuz hiç bir araya gelemeyecek düşüncelerin, görüşlerin yakınlaşma içinde olduklarını görüyoruz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu millete yani cumhura yabancı hiçbir güç ve görüş iktidara gelemeyecek. Milletin şarkısını, heyecanını paylaşanlar kazanacak. Bu konuda tüm düzenlemeler, sistemin kendisi daha birleştirici olacak, kutuplaştıran bu sistemde kaybedecek."

"FETÖ ile mücadelede rehavete kapılmamalıyız"

Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir oyun dahi önemli olduğu bir sisteme geçildiğini, bu nedenle STK'lara büyük görev düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı olarak anayasanın baştan sona değiştirilmediğini sadece Hakimler ve Savcılar Kurulunda bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Olağanüstü halin uzatılmasının nedenlerine değinen Gül, "PKK ve diğer terör örgütlerinin ne olduğu belli. Elinde siyah var ama dağda kırsalda belli yerde. Ancak askerin üniforması giymiş, 80 milyonun vergisiyle alınan silahı veya adaleti sağlaması için verilen cübbeyi ya da polis üniformasını örgütü adına kullanan bir terör örgütü var. Bu örgütü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarıncaya kadar olağanüstü halin devam etmesi lazım. Yarın bir zafiyet olduğunda bunun hesabını milletimiz hükümetten soracaktır. OHAL'in etkilerinin biran evvel ortadan kalkması hükümet olarak bizim de arzumuzdur."değerlendirmesini yaptı.

Gül, FETÖ ile mücadelede rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda asla bir zafiyete düşemeyeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak yaptıkları yeni düzenleme ile üyelerin kalıcı ve üniversite mezunu olmalarını sağladıklarını da belirtti.

Demokrasinin namusun sandık olduğunu vurgulayan Gül, seçmenin geleceğini sandıkta belirlediğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.