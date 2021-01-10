AK Parti Sözcüsü Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçeğe ulaşmak için emek veren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay