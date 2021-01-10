AK Parti Sözcüsü Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
10.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçeğe ulaşmak için emek veren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay