Adalet Bakanı Gül: "1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
29.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:26
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA