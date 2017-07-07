Adalet Bakanı Bozdağ Yozgat'ta: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış." dedi.



Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgiler verdi.



Kamuoyunda, '"Herkes tutuklanıyor, gücü olan serbest bırakılıyor, gücü olmayan tutuklanıyor." gibi algılar olduğunu, bu algıyı FETÖ, diğer terör örgütleri ve Türkiye aleyhinde çalışan çevrelerin oluşturduğunu belirten Bozdağ, "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.



Bozdağ, binlerce kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ancak Türkiye'de 2 kişi üzerinden bu tartışmanın yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:



"İki kişi tahliye oldu, efendim sanki herkes böyleymiş gibi. Halbuki onlar, diğer 56 bin civarındaki insandan sadece ikisi. 56 bini tartışan var mı? Yok. Tartışanlar da yargıyı yıpratmak, iktidarı yıpratmak için bunu yapıyor. Rakamlar ortada. Dolayısıyla herkese kanunların eşit uygulanması lazım, eşit uygulanıyor. Eşit uygulandığında da şöhretli bir aileye yakın veya onlardan biri olmak sanki ayrıcalık gibi takdim ediliyor, eşitliğin dışına çıkılmış gibi takdim ediliyor. Bilmenizi isterim ki bütün bunların tamamı bir algı operasyonudur, Türkiye'de yanlış algı oluşturmaya dönük bir çabadır."



"Darbecilere biat etmeyen, onlara darbe vuran bir yargı gelmiştir"



Türk yargısının 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde, sırasında ve sonrasında büyük bir hukuk, adalet mücadelesi verdiğini, darbecilere en büyük darbeyi Türk yargısının vurduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:



"O gece, henüz darbenin başarılı veya başarısız olup olmayacağının belli olmadığı saatlerde soruşturmaları başlatan, gözaltı, yakalama ve tutuklama kararları alan Türk yargısıdır. Pek çok hakim ve savcıyı açığa alan, hakkında soruşturma başlatan Türk yargısıdır. Türkiye'de, Ankara'da, devletin duruma hakim olan psikolojisinin, yurdumuzun dört bir yanında güçlenmesine yol açan yine Türk yargısıdır. Darbecileri yakaladıktan sonra, ilk yakalamalar sırasında darbecilerin görevlendirildikleri görevlendirme listesini yakalayan ve bu listelerin tamamını yurdun dört bir yanına yayıp darbecilerin toplanmasının önünü açan yine Türk yargısıdır. Darbenin önlenmesinde, demokrasinin, milletin, hukukun kazanmasında büyük bir vazifeyi yerine getiren yargı mensuplarını saygıyla anıyorum ve hepsini gönülden tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü bugüne kadar, her darbe öncesi darbecilere yol gösteren, darbe sırasında da darbecilere ilk biat eden yargı gitmiş, yerine darbecilere karşı hukuk kılıcını kuşanan, anayasasının, milletinin, devletinin ve hukukunun yanında olan bir yargı gelmiştir. Darbecilere biat etmeyen, onlara darbe vuran bir yargı gelmiştir."



(Sürecek)