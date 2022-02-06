Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir" - Haberler
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bozdağ:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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