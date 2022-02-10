Bakan Bozdağ: "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bozdağ: "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Bakan Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Fahrettin Koca, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adalet, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title