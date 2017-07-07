Adalet Bakanı Bozdağ: " (Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin raporu) Bu rapor, bizim açımızdan da saygınlığı olmayan, değeri olmayan bir rapordur. Türkiye bu raporu ve içindeki iftiraları dikkate almayacak. O raporu hazırlayan müfteriye geri gönderecektir."