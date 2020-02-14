Adalet Bakanı Barr'dan, Trump'a 'tweet' tepkisi: Yorumlardan dolayı işimizi yapamıyoruz

14.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:47

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın, kendi bakanlığının ilgi alanına giren konularda sosyal medyada attığı mesajların artık işini yapmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.



Barr, basına yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle