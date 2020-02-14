Adalet Bakanı Barr'dan, Trump'a 'tweet' tepkisi: Yorumlardan dolayı işimizi yapamıyoruz
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Adalet Bakanı Barr'dan, Trump'a 'tweet' tepkisi: Yorumlardan dolayı işimizi yapamıyoruz

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın, sosyal medyada attığı, kendi bakanlığının ilgi alanına giren konularla ilgili sosyal medyada attığı mesajların işini yapmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

14.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:47
Adalet Bakanı Barr'dan, Trump'a 'tweet' tepkisi: Yorumlardan dolayı işimizi yapamıyoruz

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan 'ın, kendi bakanlığının ilgi alanına giren konularda sosyal medyada attığı mesajların artık işini yapmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.


Barr, basına yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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