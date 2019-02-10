Adalet Bakanı Barley: 'Çocuklara Dönüşümlü Bakılmalı'

50 yaşındaki iki çocuk annesi Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, eşiyle ayrıldıktan sonra çocukların velayetini ortak aldıklarını söyledi. Boşandığında bir oğlunun 2, diğerinin ise 9 yaşında olduğunu belirten Barley, "Çocukların babalarına ihtiyacı olduğunun farkındaydım. Çocuklarıma babalarının vereceklerini ben veremezdim. Eski eşimle birlikte değişmeli olarak çocukların bakımını üstlendik. Boşandıktan sonra iki ayrı evde yaşamaya başladık. Çocuklar bir hafta bende bir hafta babada kalıyordu. Her iki evde de çocukların odaları vardı. Ne zamanki SPD Genel Sekreteri seçildim, o zaman biraz zorlandık" dedi.

CDU/CSU VE FDP'DEN DESTEK

Almanya'da boşanan çiftlerin çocuklarının anne ve babada değişmeli olarak kalmasını sağlayan yasa bulunmuyor. Boşananlar kendi aralarında anlaşarak bu şekilde çocuklarına bakabiliyor. Ancak Avrupa'da bazı ülkelerde boşanan çiftlerin çocuklarına değişmeli olarak bakmasını sağlayan yasalar var. Barley'in savunduğu modelin Almanya'da da yasallaşması için diğer partilerin adalet sözcüleri de destek verdi. FDP Sözcüsü Daniel Föst ve CDU/CSU Sözcüsü Marcus Weinberg de çocukların hem anneye hem de babaya ihtiyacı olduğunu belirterek dönüşümlü bakıma destek çıktı. Almanya'da 2017'de 153 bin 501 çift boşandı. 2017'de anne babası boşanan küçük yaştaki çocukların sayısı ise 76 bin 869.