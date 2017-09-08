Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Türkiye'de Yargı Dahil İllegal Bir Yapıya Asla İzin Verilmeyecektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devletin dini, temeli adalettir. Bu adalet ilkesini hepimiz çok diri bir şekilde canlı tutacağız. Elbette adalet anlayışı ile ilgili adaleti sokaklarda, E-5'lerde değil, ayık kafayla, adliyelerde, mahkeme önlerinde, hukuk devleti niteliğinde aramak, adalete en azından verilecek bir borcun ifasıdır.



FETÖ'cülerin yapmış olduğu illegal yargılamalarda, anti demokratik süreçlerde hiçbir şekilde rahatsız olmayanların bugün FETÖ'cülerin yargı önüne çıkarak, hesap verdiği bir yerde yollara çıkması da gerçekten manidardır.



Haber - Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış programına katıldı. Bakan Gül burada bir konuşma yaptı. Medeniyetimizin can suyu adalettir diyen Gül şöyle devam etti



Adalet, adaletle hükmetmek, adaleti temin etmek gibi kavram ve hedefler tarih boyunca milletimizin temel ülküsü olmuş, devlet organizasyonumuz siyasal meşruiyetini adalet üzerine kurmuştur. Adalet medeniyetimize genel bir ilke olarak yansımıştır. Adalet kavramımızda 'kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir de sorar adli ilahi Ömer'den onu' bu anlayış bizim medeniyetimizin adalet anlayışıdır. Devletin dini, temeli adalettir. Bu adalet ilkesini hepimiz çok diri bir şekilde canlı tutacağız. Elbette adalet anlayışı ile ilgili adaleti sokaklarda, E-5'lerde değil, ayık kafayla, adliyelerde, mahkeme önlerinde, hukuk devleti niteliğinde aramak, adalete en azından verilecek bir borcun ifasıdır.



CÜBBELERİNİN İÇERİSİNDE ÖRGÜT RÜTBESİNİ GİZLEYEN HAKİM, SAVCILARLA TÜRK YARGISI MÜCADELE ETMİŞTİR



Bakan Gül sözlerinİ devamında, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Hukukçuların muhakeme yeteneği, hukukçuların Türkiye ve dünyada olan bitenlerle ilgisi elbette çok daha faklıdır. Bu yaklaşımda Türkiye bir istikrar adası olmakta. Türkiye'ye sorunlu bir ülke haline getirmek isteyenlerin oynadıkları oyunların hepimiz farkındayız. 15 Temmuz, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi, tüm bunların hepsinin bir sonucuydu. Türkiye'nin birliğine müdahale etmek isteyenler yargıyı bir enstrüman olarak kullanmayı hep denemişleridir. Maalesef Türkiye'de 28 Şubat yargısı, 27 Mayıs, 17-25 Aralık sürecindeki yargılamalardan, askerler, cuntacılardan, vesayetçilerden brifing alan ayakta alkışlayanların yargısını özleyen bir anlayış olduğunun hepimiz farkındayız. Ancak Türkiye, eski Türkiye değil. Cübbelerinin içerisinde örgüt rütbesini gizleyen hakim, savcılarla Türk yargısı mücadele etmiştir. Türkiye'de yargı dahil illegal bir yapıya asla izin verilmeyecektir. ifadelerini kullandı.



YARGININ BUGÜN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR



Bakan Gül yargının bağımsız ve tarafsız olmasının birilerini rahatsız ettiğini belirterek, 'Türkiye'de yargı bağımsız değildir diyenlerin' esasen Türkiye'de siyaset ve millet iradesi seçilmişlere karşı yargıyı bir silah ve sopa olarak kullanılan ara dönemlerde nerede durduğunu çok iyi biliyoruz. FETÖ'cülerin yapmış olduğu illegal yargılamalarda, anti demokratik süreçlerde hiçbir şekilde rahatsız olmayanların bugün FETÖ'cülerin yargı önüne çıkarak, hesap verdiği bir yerde yollara çıkması da gerçekten manidardır. Esasen yargının bugün bağımsız ve tarafsız olması birilerini rahatsız etmektedir diye konuştu.