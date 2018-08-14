Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Türkiye bin yıldır hiçbir gücün, hiçbir egemenliğin boyunduruğu altına girmemiştir. Bir gün bile esaret yaşamamıştır, kıyamete kadar da özgür ve bağımsız şekilde yaşamaya devam edecektir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuştu.