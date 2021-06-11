Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sinop'ta

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Belediye Başkanımız Barış Ayhan hazır bulunan protokolle birlikte Sinop Valiliği'nde karşıladı.