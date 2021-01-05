Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı Açıklaması
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı Açıklaması

05.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:02
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı andı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı özel kliple andı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı özel kliple andı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir adliyesini hedef alan teröristlere karşı canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i ve personelimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Sekin ve Can anısına hazırladığı özel klibi de paylaştı.

"Sana sıkılan kurşun ciğerime saplanır, bilmem bu acı nasıl yüreğimde saklanır. Can verdiğin bayrağın, tabutuna sarılmış, sana yüce Yaradan cennetten yer ayırmış. Şehidim rahat uyu, biz bekleriz vatanı, bu millet affeder mi sana kurşun atanı..." sözleriyle hazırlanan şarkının yer aldığı klip, Sekin ile Musa Can'ın fotoğrafları, olay yeri ve cenaze törenlerinden görüntüleri içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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