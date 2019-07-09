Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)

Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın."

Kaynak: AA