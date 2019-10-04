Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır.

04.10.2019 10:56
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz."

Kaynak: AA
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